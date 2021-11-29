Почти 40% россиян обратились за прибавкой к зарплате за время пандемии

Москва, 29 ноября. Портал SuperJob провел опрос и выяснил, что 39% респондентов за время пандемии коронавируса просили о повышении размера заработной платы.

В исследовании приняли участие 2,5 тысячи граждан старше 18 лет из всех регионов России. Оказалось, что 39% обращались к начальству с подобной просьбой, и 45% из них получила желаемую прибавку. Статистика показывает, что мужчины проявили больше активности, чем женщины, пишет РБК.

Если работодатель шел навстречу, то прибавка чаще всего составляла 10%. О таких результатах сообщили 15% опрошенных. Другие 10% респондентов заявили, что их заработную плату подняли на 5%.

Большинство жителей РФ пользовались микрозаймами до зарплаты, свидетельствуют данные платежного сервиса Qiwi. Порядка 46% россиян допустили, что прибегнут к услугам микрофинансовых организаций в ближайшие полгода.

Президент Владимир Путин ранее призвал сделать все необходимое, чтобы обеспечить достойный уровень зарплат бюджетников. Нельзя допустить отставания от запланированных показателей, фигурирующих в майских указах, цитирует его «ФедералПресс».