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Перекрасивший чужую породистую собаку житель Омска сознался во всем полиции

Общество

Загадочная история приключилась в жизни американского стаффордширского терьера по кличке Эльза. Во время прогулки дисциплинированная собака бесследно исчезла. Владелец Эльзы Михаил Худорошков вспоминает, что зашел на автостоянку и на мгновение отпустил животное с поводка. После чего пес пропал.

«До утра мы не спали, с женой обошли все стройки рядом, все подвалы. Все обошли, у охранников — тишина. Утром я начал распечатывать листовки, объявления, начал по всему району клеить», — вспоминает мужчина.

Спустя неделю Михаилу позвонила девушка и сообщила, что видела похожую по описанию собаку на одной из улиц около мусорного контейнера. Животное держал на поводке мужчина неопрятного вида. Михаил решил проверить информацию и поехал на указанный адрес. Свою любимицу он узнал лишь «по глазам», так как пес был перекрашен в другой цвет.

«Я только подъезжаю к нему, смотрю — он в баке, а от него такой зеленый старый поводок перегрызенный, и собака лежит вот так, трясется. Я даже сам не обратил внимание, что у нее перекрашенные пятна, я в глаза заглянул, увидел — Эльза», — рассказал Михаил.

Хозяин понял, что нужно обратиться за помощью в полицию. На следующий день вместе с участковым Юрием Вангелием он приехал к тому самому дому. Жильцы помогли выяснить, в какой квартире проживает подозреваемый, который заявил, что собаку ему привел друг.

«После этого он поясняет, что собака боялась, тряслась. Он подумал, что она была в плохих руках, именно поэтому и убежала при первой возможности. Когда стали разговаривать, он сказал, что не хотел собаку отдавать, поэтому перекрасил», — добавил участковый.

Как только Эльза увидела хозяина, то сразу признала его. Из-за краски у собаки появилась аллергия, ее пришлось направить ветеринару. Сейчас здоровью пса уже ничто не угрожает.

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