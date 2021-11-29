Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 10:53
10:51
Общество
Смольному стоит поучиться у властей Хельсинки качественной уборке улиц от снега
10:51
Политика
ЦИК Киргизии: шесть партий проходят в парламент после ручного подсчета 12% бюллетеней
10:49
Происшествия
«Безопасная» уборка снега на КАД в Петербурге едва на спровоцировала ДТП
10:49
Происшествия
Сотрудники ФСБ закончили расследование дела о мошенничестве в РАНХиГС
10:46
Общество
Обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет ввели в Приморье
10:46
Общество
Машков отпраздновал день рождения в тематике передачи «Поле чудес»
10:45
Происшествия
Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту жесткого задержания мужчины без маски
10:42
Общество
Депутат Вассерман предостерег Германию от отказа от угольной энергетики
10:41
Общество
ВОЗ заявила о высоком риске глобального распространения омикрон-штамма COVID-19
10:39
Общество
Анастасия Вертинская объяснила, почему не сложились ее отношения с Александром Градским
Все новости

Первый брак Кулагина распался из-за неверности его жены

Общество
Первый брак Кулагина распался из-за неверности его жены
Кадр из фильма «Райские яблочки»

Москва, 29 ноября. Актер Леонид Кулагин рассказал, почему распался его брак с первой женой — актрисой Милой Нельской. По словам артиста, супруга не хранила ему верность.

Кулагин поделился деталями личной жизни в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Актер рассказал, что их с первой супругой познакомили родители. Тогда Нельская училась в Ярославле, а артист — в Нижнем Новгороде.

«Мы договорились, что должны пожениться. Рассказали об этом нашим родителям», — вспомнил Кулагин.

Как пояснил актер, уже через полтора года их брак рухнул. Артист отметил, что не хочет себя оправдывать, но с его стороны никаких измен не было.

«Я ушел от нее. Я знал, что Мила мне не верна, но прощал ее. Я был сильно влюблен и все ей простил», — поделился гость «Судьбы человека».

Леонид Кулагин рассказал на передаче и о своем втором браке. Он признался, что увел будущую супругу из-под венца.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Первый брак Кулагина распался из-за неверности его жены
актер кулагин судьба человека
Комментировать