Первый брак Кулагина распался из-за неверности его жены

Москва, 29 ноября. Актер Леонид Кулагин рассказал, почему распался его брак с первой женой — актрисой Милой Нельской. По словам артиста, супруга не хранила ему верность.

Кулагин поделился деталями личной жизни в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Актер рассказал, что их с первой супругой познакомили родители. Тогда Нельская училась в Ярославле, а артист — в Нижнем Новгороде.

«Мы договорились, что должны пожениться. Рассказали об этом нашим родителям», — вспомнил Кулагин.

Как пояснил актер, уже через полтора года их брак рухнул. Артист отметил, что не хочет себя оправдывать, но с его стороны никаких измен не было.

«Я ушел от нее. Я знал, что Мила мне не верна, но прощал ее. Я был сильно влюблен и все ей простил», — поделился гость «Судьбы человека».

Леонид Кулагин рассказал на передаче и о своем втором браке. Он признался, что увел будущую супругу из-под венца.