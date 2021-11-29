Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 10:53
10:52
Общество
РБК: Кремль обсуждает варианты изменения названия документа о вакцинации против COVID-19
10:51
Общество
Смольному стоит поучиться у властей Хельсинки качественной уборке улиц от снега
10:51
Политика
ЦИК Киргизии: шесть партий проходят в парламент после ручного подсчета 12% бюллетеней
10:49
Происшествия
«Безопасная» уборка снега на КАД в Петербурге едва на спровоцировала ДТП
10:49
Происшествия
Сотрудники ФСБ закончили расследование дела о мошенничестве в РАНХиГС
10:46
Общество
Обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет ввели в Приморье
10:46
Общество
Машков отпраздновал день рождения в тематике передачи «Поле чудес»
10:45
Происшествия
Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту жесткого задержания мужчины без маски
10:42
Общество
Депутат Вассерман предостерег Германию от отказа от угольной энергетики
10:41
Общество
ВОЗ заявила о высоком риске глобального распространения омикрон-штамма COVID-19
Все новости

Депутат Вассерман предостерег Германию от отказа от угольной энергетики
Общество
Депутат Вассерман предостерег Германию от отказа от угольной энергетики
wikipedia.org  /  Maksim Sidorov

Борьба с глобальным потеплением стремится ограничить и поставить под единый контроль всю мировую энергетику. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

По сообщениям СМИ, новое правительство Германии намерено отказаться от угольной энергетики к 2030 году — на восемь лет раньше запланированного срока.

«Надеюсь, что не удастся. Если не ошибаюсь, еще в 1909 году было экспериментально доказано, что так называемые парниковые газы охлаждают поверхность Земли, а не нагревают. С тех пор накопилось еще множество доказательств этого факта, причем доказательств, полученных разными методами, взаимно проверяющими друг друга», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман отметил, что, по его мнению, многие склонны преувеличивать влияние людей на природу.

«Если бы мы действительно нуждались в том, чтобы остановить глобальное потепление, нам пришлось бы выбрасывать в атмосферу в тысячи, а то и в миллионы раз больше углекислоты, чем мы это делаем сейчас. Повторяю, в тысячи, потому что на фоне природных источников углекислоты вся промышленная деятельность человека почти неощутима», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат Вассерман предостерег Германию от отказа от угольной энергетики
pixabay.com /

В завершение он предположил, что на самом деле может скрываться за громкими лозунгами некоторых борцов за экологию.

«Сейчас вся эта кампания по борьбе с глобальным потеплением путем сокращения выбросов парниковых газов на самом деле имеет одну цель — ограничить и поставить под единый контроль всю мировую энергетику, а через нее все мировое производство, причем, судя по политической риторике, контролировать будут исключительно англосаксы. Надеюсь, что немецкий бизнес не даст политикам совершить это преступление против своей страны», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман поделился своей версией того, кому выгоден энергетический кризис в Германии. По его словам, некие люди могли лоббировать отказ от атомной энергетики.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Депутат Вассерман предостерег Германию от отказа от угольной энергетики
германия вассерман энергетика
Комментировать