Депутат Вассерман предостерег Германию от отказа от угольной энергетики

Борьба с глобальным потеплением стремится ограничить и поставить под единый контроль всю мировую энергетику. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

По сообщениям СМИ, новое правительство Германии намерено отказаться от угольной энергетики к 2030 году — на восемь лет раньше запланированного срока.

«Надеюсь, что не удастся. Если не ошибаюсь, еще в 1909 году было экспериментально доказано, что так называемые парниковые газы охлаждают поверхность Земли, а не нагревают. С тех пор накопилось еще множество доказательств этого факта, причем доказательств, полученных разными методами, взаимно проверяющими друг друга», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман отметил, что, по его мнению, многие склонны преувеличивать влияние людей на природу.

«Если бы мы действительно нуждались в том, чтобы остановить глобальное потепление, нам пришлось бы выбрасывать в атмосферу в тысячи, а то и в миллионы раз больше углекислоты, чем мы это делаем сейчас. Повторяю, в тысячи, потому что на фоне природных источников углекислоты вся промышленная деятельность человека почти неощутима», — пояснил собеседник ФАН.

pixabay.com /

В завершение он предположил, что на самом деле может скрываться за громкими лозунгами некоторых борцов за экологию.

«Сейчас вся эта кампания по борьбе с глобальным потеплением путем сокращения выбросов парниковых газов на самом деле имеет одну цель — ограничить и поставить под единый контроль всю мировую энергетику, а через нее все мировое производство, причем, судя по политической риторике, контролировать будут исключительно англосаксы. Надеюсь, что немецкий бизнес не даст политикам совершить это преступление против своей страны», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман поделился своей версией того, кому выгоден энергетический кризис в Германии. По его словам, некие люди могли лоббировать отказ от атомной энергетики.