Актер Кулагин рассказал, как увел вторую жену из-под венца

Москва, 29 ноября. Актер Леонид Кулагин признался, что увел Элеонору Лапицкую, которая впоследствии стала его супругой, у другого мужчины. По его словам, артистке пришлось выбирать между двумя ухажерами.

Кулагин, когда впервые встретился с Лапицкой, был женат. Он вместе с супругой работал в Чите и планировал переехать в другой город. Им на замену пригласили новых актеров, среди которых была Лапицкая. В тот момент женщина была практически замужем за одним из актеров.

«Мы шапочно познакомились. Через два года я переехал в Липецк. И она туда приехала. И тогда я своего не упустил. У меня пробудились чувства», — честно сказал Кулагин в эфире программы «Судьба человека».

По словам 81-летнего актера, Лапицкая не могла жить на два фронта. Артист буквально увел девушку из-под венца. Но чтобы быть честным, он решил встретиться с избранником возлюбленной и поговорить с ним тет-а-тет. Тогда мужчины договорились, что женщина должна выбрать сама, с кем она хочет быть. В итоге Лапицкая осталась с Кулагиным, за которого впоследствии вышла замуж и родила ему детей, передает Teleprogramma.pro.

Такие истории в актерской среде происходят не впервые. Актриса Юлия Куварзина откровенно рассказала о романе с женатым Алексеем Аптовцевым, который через некоторое время стал ее супругом. Артистка добавила, что у мужчины была семья с тремя детьми. Впрочем, пара потом рассталась.