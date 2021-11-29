Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 10:53
10:52
Общество
РБК: Кремль обсуждает варианты изменения названия документа о вакцинации против COVID-19
10:51
Общество
Смольному стоит поучиться у властей Хельсинки качественной уборке улиц от снега
10:51
Политика
ЦИК Киргизии: шесть партий проходят в парламент после ручного подсчета 12% бюллетеней
10:49
Происшествия
«Безопасная» уборка снега на КАД в Петербурге едва на спровоцировала ДТП
10:49
Происшествия
Сотрудники ФСБ закончили расследование дела о мошенничестве в РАНХиГС
10:46
Общество
Обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет ввели в Приморье
10:46
Общество
Машков отпраздновал день рождения в тематике передачи «Поле чудес»
10:45
Происшествия
Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту жесткого задержания мужчины без маски
10:42
Общество
Депутат Вассерман предостерег Германию от отказа от угольной энергетики
10:41
Общество
ВОЗ заявила о высоком риске глобального распространения омикрон-штамма COVID-19
Все новости

Актер Кулагин рассказал, как увел вторую жену из-под венца

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 09:45
Шоу-бизнес
Актер Кулагин рассказал, как увел вторую жену из-под венца
Кадр из фильма «Куприн»

Москва, 29 ноября. Актер Леонид Кулагин признался, что увел Элеонору Лапицкую, которая впоследствии стала его супругой, у другого мужчины. По его словам, артистке пришлось выбирать между двумя ухажерами.

Кулагин, когда впервые встретился с Лапицкой, был женат. Он вместе с супругой работал в Чите и планировал переехать в другой город. Им на замену пригласили новых актеров, среди которых была Лапицкая. В тот момент женщина была практически замужем за одним из актеров.

«Мы шапочно познакомились. Через два года я переехал в Липецк. И она туда приехала. И тогда я своего не упустил. У меня пробудились чувства», — честно сказал Кулагин в эфире программы «Судьба человека».

По словам 81-летнего актера, Лапицкая не могла жить на два фронта. Артист буквально увел девушку из-под венца. Но чтобы быть честным, он решил встретиться с избранником возлюбленной и поговорить с ним тет-а-тет. Тогда мужчины договорились, что женщина должна выбрать сама, с кем она хочет быть. В итоге Лапицкая осталась с Кулагиным, за которого впоследствии вышла замуж и родила ему детей, передает Teleprogramma.pro.

Такие истории в актерской среде происходят не впервые. Актриса Юлия Куварзина откровенно рассказала о романе с женатым Алексеем Аптовцевым, который через некоторое время стал ее супругом. Артистка добавила, что у мужчины была семья с тремя детьми. Впрочем, пара потом рассталась.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Актер Кулагин рассказал, как увел вторую жену из-под венца
отношения кулагин лапицкая
Комментировать