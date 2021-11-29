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В Красноярском крае спасатели потушили 131 пожар за последнюю неделю

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 09:38
Общество
В Красноярском крае спасатели потушили 131 пожар за последнюю неделю
Невские Новости

Красноярск, 29 ноября. Пожарные совершили около тысячи выездов по сообщениям о возгораниях и чрезвычайных ситуациях за прошедшие семь дней. Об этом рассказали в МЧС по региону.

С 22 по 28 ноября спасатели отправлялись на вызовы 983 раза. Из них 131 — пожары. В ликвидации огня были задействованы 1022 человека и 196 единиц специальной техники. Во время тушения пламени сотрудники МЧС вывели из опасной зоны 15 граждан. Добровольная пожарная охрана привлекалась семь раз.

Помимо этого, поисково-спасательные подразделения совершили 43 выезда на места ДТП. Помощь потребовалась в 11 случаях, спасено шесть человек.

В Приморье специалисты расчищают русла рек, чтобы уберечь местных жителей от вероятных паводковых ситуаций, информирует Deita. Мероприятия помогли защитить более пяти тысяч человек, которые проживают в окрестностях водоемов.

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