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Школьника из Бурятии наградили за спасение провалившегося под лед ребенка

Общество
Школьника из Бурятии наградили за спасение провалившегося под лед ребенка
vk.com  /  4 отряд ФПС по Республике Карелия

Улан-Удэ, 29 ноября. Глава Селенгинского района Республики Бурятия Станислав Гармаев наградил почетной грамотой и смартфоном юного и смелого героя за спасение мальчика, который провалился под лед.

Инцидент произошел несколько дней назад на местной реке Цаган-Гол. Школьник пошел кататься на самокате по льду. Однако во время прогулки он увидел, как в полынью попал девятилетний мальчик. Местный житель незамедлительно кинулся на помощь ребенку. После нескольких попыток подросток вытащил пострадавшего на лед.

«В школе у нас проводятся инструктажи, как нужно вести себя на льду, если кто провалился, близко не подходить, лечь на лед, протянуть палку. Палки не было, я протянул руку», — поделился юный житель Бурятии.

Он добавил, что, возможно, в будущем станет спасателем. Сотрудники ГУ МЧС России по республике будут ходатайствовать о награждении семиклассника ведомственной медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Не так давно школьница из Новосибирска спасла жизнь трехлетнему ребенку. Малыш упал в колодец и самостоятельно выбраться не мог.

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