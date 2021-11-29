Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 10:53
10:52
Общество
РБК: Кремль обсуждает варианты изменения названия документа о вакцинации против COVID-19
10:51
Общество
Смольному стоит поучиться у властей Хельсинки качественной уборке улиц от снега
10:51
Политика
ЦИК Киргизии: шесть партий проходят в парламент после ручного подсчета 12% бюллетеней
10:49
Происшествия
«Безопасная» уборка снега на КАД в Петербурге едва на спровоцировала ДТП
10:49
Происшествия
Сотрудники ФСБ закончили расследование дела о мошенничестве в РАНХиГС
10:46
Общество
Обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет ввели в Приморье
10:46
Общество
Машков отпраздновал день рождения в тематике передачи «Поле чудес»
10:45
Происшествия
Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту жесткого задержания мужчины без маски
10:42
Общество
Депутат Вассерман предостерег Германию от отказа от угольной энергетики
10:41
Общество
ВОЗ заявила о высоком риске глобального распространения омикрон-штамма COVID-19
Все новости

Минобороны РФ опубликовало видео загрузки ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку

Армия
Минобороны РФ опубликовало видео загрузки ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Москва, 29 ноября. Военнослужащие Козельского ракетного соединения РВСН осуществили загрузку новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в пусковую шахту.

Видео сложной и ответственной операции по установке ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку представлено телеканалом «Звезда» Минобороны РФ.

«Козельское ракетное соединение в Калужской области — первое, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования», — отмечается в сюжете «Звезды».

Операция по загрузке МБР «Ярс» в пусковую шахту выполняется с помощью специального оборудования и длится несколько часов.

Ранее стало известно, что атомная субмарина «Пермь» ВМФ РФ первой получит на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны РФ опубликовало видео загрузки ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку
ракета рвсн мбр ярс
Комментировать