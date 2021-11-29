Минобороны РФ опубликовало видео загрузки ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку

Москва, 29 ноября. Военнослужащие Козельского ракетного соединения РВСН осуществили загрузку новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в пусковую шахту.

Видео сложной и ответственной операции по установке ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку представлено телеканалом «Звезда» Минобороны РФ.

«Козельское ракетное соединение в Калужской области — первое, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования», — отмечается в сюжете «Звезды».

Операция по загрузке МБР «Ярс» в пусковую шахту выполняется с помощью специального оборудования и длится несколько часов.

Ранее стало известно, что атомная субмарина «Пермь» ВМФ РФ первой получит на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон».