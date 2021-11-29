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Репарации для Украины от Германии и других стран обсудят в медиацентре «Патриот»
Общество
Репарации для Украины от Германии и других стран обсудят в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, и архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный Берлину при президентстве Леонида Кучмы. Об этом он написал в письме председателю фонда Берлинская певческая академия.

Ранее пресс-атташе посольства Монголии в России Лхагвасурэн Намсрай подтвердил информацию о получении парламентом страны официального письма от Верховной рады Украины с требованием о выплате «компенсации за разрушение Киева войсками хана Батыя».

Сколько денег Германии следует выплатить Украине, чтобы в Киеве больше не просили? Должны ли другие страны ЕС, кроме Германии, заплатить Украине? Должна ли Украина получить возмещение за «Северный поток — 2» от США? Должна ли Польша выплатить Украине компенсацию за подневольный труд украинцев на клубничных полях и вернуть территории Закерзонья? И должна ли Румыния вернуть Украине Северную Буковину, черноморский шельф и заплатить компенсации за пользование?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

  • Илья Владимирович Кива, депутат IX созыва Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;
  • Вадим Зиновьевич Рабинович, депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», президент Всеукраинского еврейского конгресса.

Эфир пройдет 29 ноября, в понедельник, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото- и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038

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