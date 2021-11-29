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Украинский посол Мельник потребовал от Германии компенсацию за утраченные ценности

Политика
Украинский посол Мельник потребовал от Германии компенсацию за утраченные ценности
germany.mfa.gov.ua  /  официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

Берлин, 29 ноября. Киев имеет право на компенсацию от Германии за утраченные во время Второй мировой войны ценности. Такое заявление сделал посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Дипломат был приглашен на праздничный концерт в честь 20-й годовщины передачи архива нот композитора Иоганна Себастьяна Баха Германии. Мельник отказался от участия, объяснив это тем, что Украина так и не получила компенсации «за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации».

По его словам, Берлин отказался от предложения создать «Компенсационный фонд военных потерь» для покупки ценных объектов культуры для украинских музеев. Также Андрей Мельник недоволен, что ФРГ проигнорировала его требование вернуть архив Баха.

Ранее дипломат призвал Германию отказаться от российского газа. Также он предложил Берлину изменить подход в вопросе принадлежности Крыма.

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украина германия мельник
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