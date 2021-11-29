Президент РПЛ прокомментировал задержания болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом»

Москва, 29 ноября. Российская премьер-лига (РПЛ) будет разбираться в деталях ситуации с задержанием болельщиков ЦСКА после игры с «Зенитом». Об этом заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

Фанатов столичного клуба массово задерживали после матча 15-го тура чемпионата России, проходившего на «ВЭБ Арене» в Москве. Хачатурянц высказался об этом в комментарии «Чемпионату».

«Сегодня будем больше разбираться в деталях. Очень много вопросов и по камерам, и по действиям правоохранителей», — уточнил президент РПЛ.

По его словам, Северный округ Москвы, в котором находится «ВЭБ Арена», ничего не координировал с премьер-лигой. Кроме того, Хачатурянц заявил, что руководитель безопасности и делегат РПЛ находились на стадионе, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, матч ЦСКА и «Зенита» состоялся вечером 28 ноября и завершился со счетом 2:0 в пользу петербургской команды. После игры правоохранители заблокировали болельщиков армейского клуба на трибуне, а затем начали частями выводить людей, обыскивать и увозить в отделы МВД. Предполагаемой причиной задержания называют пиротехническое шоу, которое устроили болельщики ЦСКА под конец встречи.

Ранее главный тренер армейцев Алексей Березуцкий высказался о возможном контракте с Вагнером Лавом. Он не исключил, что ЦСКА подпишет бразильского игрока.