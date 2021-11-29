Курс рубля укрепился в начале торгов 29 ноября

Москва, 29 ноября. Курс иностранных валют снизился на открытии торгов Московской биржи. Такие данные предоставляет торговая площадка.

Курс доллара стал ниже на 8 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Он достиг показателя в 74,8 рубля за валютную единицу. Это прервало продолжительный тренд и может стать началом укрепления рубля.

Евро продемонстрировал аналогичную динамику и опустился до уровня 84,34 рубля. Разница с закрытием предыдущих торгов составила 1,16 рубля. Евро также оставил позади локальный пик в 85,61 рубля за валютную единицу.

Укрепление рубля может быть связано с последовательным ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка. Об этом рассказывал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.