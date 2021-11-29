Дороги без тротуаров в Петербурге, штраф за мусор из авто и парковки во дворах

В Петербурге до сих пор есть районы, где у дорог нет тротуаров, — как такое возможно? Нужно ли наказывать людей, выбрасывающих мусор из машин, и как именно? Что делать с паркующимися в жилых дворах автомобилями? В Москве начали устанавливать новые модульные островки безопасности: нужны ли такие островки в Петербурге и где конкретно?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и его гости.

В студии:

— Михаил Барышников, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, председатель бюджетно-финансового комитета.

Подключение в Zoom:

— Владимир Сажин, автоэксперт.

Прямой эфир в рамках программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым» состоится в понедельник, 29 ноября, в 17:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

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