Минобороны РФ: на российской базе в Таджикистане за зиму проведут около 40 учений

Москва, 29 ноября. Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане в ходе предстоящей зимы проведут порядка 40 учений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В маневрах будут задействованы мотострелки и танкисты, а также подразделения тылового обеспечения. Кроме того, на полигонах Ляур и Самбули состоятся лагерные сборы специалистов РХБЗ, связи, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, подразделений артиллерии, разведки и инженерных войск. Также к маневрам будут привлечены экипажи вертолетов армейской авиации.

«Для оценки действий командиров подразделений и проверки способностей применять силы и средства ряд учений состоится в двустороннем формате», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота ВМФ РФ прибыл в Алжир для участия в военно-морских маневрах. В состав отряда входят фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательное буксирное судно «СБ-742». Корабли ВМФ РФ и ВМС Алжира примут участие в международных учениях «Совместные военно-морские маневры — 2021», которые будут проходить в акватории Средиземного моря.