Эксперты Друзь и Джаралла рассказали, почему Зеленский врет о подготовке госпереворота

Президент Украины Владимир Зеленский не оправдал ожиданий Вашингтона, но покидать свой пост не желает. Он ведет антироссийскую риторику, погрузился во внутренние политические интриги и пытается стать олигархом. Никаких нападений на Украину и переворотов в Киеве в ближайшее время не предвидится. Об этом ФАН рассказали эксперты по внутренней и внешней политике Украины Игорь Друзь и Владимир Джаралла.

Ранее на украинском телеканале «1+1», принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что не видит угроз на границе с Россией, о которых говорил руководитель Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов. Накануне президент Украины также рассказывал о ста тысячах российских военных, якобы сосредоточившихся у украинской границы. Позже Зеленский во время общения с журналистами на пресс-марафоне «30 вопросов президенту Украины» сообщил, что у него имеется информация о подготовке в стране госпереворота, в котором якобы замешан миллионер Ринат Ахметов.

Крымский общественный и политический деятель Владимир Джаралла заметил, что происходящее на Украине напоминает сюжет кинокомедии 1967 года «Свадьба в Малиновке». Он уточнил, что «свадьба» для киевских политиков растянулась на несколько лет и все никак не прекратится.

«Постоянные истерики властей Украины на тему якобы готовящегося российского нападения напоминают провинциальный театр. Глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс и помощник государственного секретаря по делам Европы Виктория Нуланд понимают о России многое. Бернс в своей книге признал, что разговоры о «коварстве русских» — ложь. Россия ведет себя честно. Более того, лидер России Владимир Путин всегда предупреждает оппонентов о своих намерениях, он держит слово. Если же Москва совершает решительный поступок, это не должно никого удивлять: просто в свое время предостережение от русских не было услышано. Именно поэтому в октябре к нам прилетали Бернс и Нуланд: они передали угрожающие послания Вашингтона и получили ответ, каких действий США на Украине Россия не позволит ни при каких обстоятельствах», — пояснил эксперт.

facebook.com / Зброя та безпека — Оружие и безопасность

Собеседник ФАН напомнил, что после визита американцев со стороны США последовала серия провокаций против России, а также антироссийских клеветнических заявлений о якобы готовящейся агрессии. Аналитик добавил, что главной целью для Соединенных Штатов на ближайшие годы является свержение государственного режима России, а также разрушение своего главного экономического конкурента — Китая — по модели организации развала СССР.

«Правительство Украины подпевает своему американскому руководству. Но Вашингтон не подозревал, до какой степени приведенные ими к власти люди окажутся недальновидными местечковыми персонажами с безграничной жадностью и амбициями. Зеленский из комика превратился в клоуна из фильмов ужасов. Он целенаправленно стал укреплять свое положение, при этом абсолютно ничего не делая для страны, которую возглавил. Его «война против олигархов» говорит о том, что сам хочет стать олигархом и занят построением собственного клана. Будучи политическим нулем и используя ресурс Госдепа, он превратился в диктатора. Зеленский приступил к уничтожению Ахметова, который ему противостоит. Бывший глава МВД Арсен Аваков пока выжидает, поэтому не примкнул ни к одной из сторон», — заключил Джаралла.

Политический деятель обратил внимание, что у президента США Джо Байдена к Владимиру Зеленскому есть личные счеты, так как во время предвыборной гонки через Украину был получен компромат на семейство Байденов: были обнародованы факты коррупции и морального разложения. Владимир Джаралла высказал мнение, что в ближайшее время переворота на Украине не будет, но рано или поздно в кресло президента может усесться Аваков, который, по мнению некоторых украинцев, якобы может «навести железной рукой порядок» в украинском хаосе.

Федеральное агентство новостей /

Игорь Друзь считает, что госпереворот на Украине возможен, но только не со стороны коалиции миллионера Рината Ахметова и «агентов Москвы», о которых упомянул Владимир Зеленский.

«В политической элите Украины действительно наметился раскол. Вашингтон недоволен Зеленским, так как он продолжает лоббировать интересы миллиардера Коломойского, несмотря на декларирование сдерживания олигархов. Против Владимира Зеленского настроен один из самых влиятельных чиновников в стране — Арсен Аваков, недавно смещенный с поста министра внутренних дел Украины. Аваков тесно взаимодействует с кураторами из США. Зеленскому это известно, но он остерегается публично предъявлять какие-либо претензии этому человеку. Аваков оказывает прямое влияние на военизированные формирования Украины, под ним находится нацистский полк «Азов» и прочие экстремистские группировки. С Ахметовым у Зеленского есть трения, но он не боится этого бизнесмена так, как боится Авакова, поэтому и приплел его в своем заявлении», — высказал мнение политолог.

Собеседник ФАН предположил, что разногласия в украинской власти, обозначенные каналом «1+1», не говорят о том, что Коломойский выступил против действующего президента Украины, но положение Зеленского очень неустойчиво, поэтому он и муссирует тему «российской угрозы» и пытается показать себя отважным защитником страны. Друзь заметил, что при явной антироссийской риторике Зеленский не устраивает США, так как недостаточно решителен и активен в осуществлении провокаций против Донбасса и России. Поэтому Зеленского в ближайшее время Америка заменит на того, кто будет яростно громить православные храмы, преследовать всех, кто говорит по-русски, и жестоко расправляться со всеми, кто допускает возможность мирного диалога с Россией.

Ранее ФАН объяснил смысл публикаций западных СМИ о «нападении» Москвы на Киев. Украинские и американские средства массовой информации утверждают, что Россия якобы готовится захватить Украину.