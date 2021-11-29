В Киеве отметили 50-летие журналиста Павла Шеремета, убийцы которого до сих пор не наказаны

«28 ноября журналисту исполнилось бы 50 лет», — говорили пришедшие к его памятнику коллеги и поклонники, промакивая глаза.

Никто из них даже не заикнулся, что радикалы-«атошники», подозреваемые в подрыве машины Павла Шеремета, свободно разгуливают на свободе, передает корреспондент ФАН с места событий.

Траурное мероприятие состоялось возле памятника Шеремету — прямо напротив места гибели журналиста на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. На акции выступили главный редактор провластной «Украинской правды» Севгиль Мусаева, зампред Белорусской ассоциации прессы Борис Горецкий и глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Все они говорили, что Шеремет «стал примером и вдохновителем для целого поколения украинских и белорусских журналистов».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

А также о том, каким бескомпромиссным человеком и профессионалом он был, как в 2012-м «мужественно уехал из России, не став мириться с цензурой». А нынешняя главред «Украинской правды» Севгиль Мусаева сообщила, что ей до сих пор очень не хватает Шеремета «как друга, учителя и идейного вдохновителя». Все это с большим вниманием слушали с полсотни журналистов и общественных активистов, пришедших к памятнику репортеру.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Среди них выделялись белорусские оппозиционеры. Они пришли на встречу, обмотавшись красно-белыми флагами, а двое или трое из них даже нарядились в военную форму времен Первой мировой. Во всей траурной церемонии чувствовалась какая-то двусмысленность и недосказанность. Так, глава НСЖУ Сергей Томиленко несколько раз с трагизмом упомянул — мол, «Павла Шеремета убили за его взгляды и убеждения, и эти люди (те, кто его убил. — Прим. ФАН) до сих пор не установлены». Он пытался соблюдать негласные правила украинской политики, но за него все равно было по-человечески неудобно.

Напомним, уроженец Минска Павел Шеремет был взорван 20 июля 2016-го в автомобиле, в котором выехал летним утром на работу. Его смерть вызвала шок в украинском обществе. Действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко взял дело под личный контроль. Правда, серьезных подвижек в расследовании дела Шеремета при нем как-то не случилось. Зато расследование резко сдвинулось после избрания президентом Владимира Зеленского.

12 декабря 2019-го по делу об убийстве Шеремета были задержаны трое главных подозреваемых. Это врач и волонтер АТО (так называемой антитеррористической операции в Донбассе) Юлия Кузьменко, медсестра парашютно-десантного батальона ВСУ Яна Дугарь и ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко. Доказательная база, собранная против них, была сочтена настолько убедительной, что в оглашении улик принял участие сам министр внутренних дел Арсен Аваков. Следствием были представлены видео с камер наружного наблюдения. На них было прекрасно видно, как Яна Дугарь проводила осмотр местности в районе проживания Павла Шеремета и отмечала, где висят камеры наружного наблюдения.

На тех же пленках было зафиксировано, как Кузьменко и Антоненко в ночь, когда была установлена мина под днище машины Шеремета, бродили по его двору поблизости от автомобиля. А при обыске в доме Антоненко нашли элементы взрывчатки, аналогичной той, что использовалась при подрыве машины журналиста. Были также представлены более десятка косвенных доказательств, подтверждавших вину подозреваемых. В какой-то момент показалось, что совсем скоро виновные в убийстве Павла Шеремета будут наказаны. По крайней мере, подозреваемые были отправлены в СИЗО, следственная машина заработала на полную мощь.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Но затем с делом Шеремета начало происходить то же, что происходит со многими делами, заведенными на Украине против радикалов и «атошников». Следствие постепенно начало тормозить, улики против арестованных — исчезать или признаваться «не имеющими отношения к делу», свидетели стали отзывать свои показания и так далее. Чтобы оправдать проволочки, общественности давали некие юридические «объяснения». При этом на каждое новое заседание суда по делу Шеремета приходили десятки националистов, и судьи все больше смягчали подозреваемым режим содержания под стражей.

В мае 2020 года арестованным официально изменили обвинения на более мягкие. Антоненко из «организатора убийства» стал «исполнителем по предварительному сговору», Кузьменко — «исполнительницей преступления», а Яна Дугарь — «пособницей». Теперь в деле также фигурируют «неустановленные лица», организовавшие преступление. В итоге Яну Дугарь выпустили из СИЗО «под личное обязательство», а Антоненко и Кузьменко — под домашний арест, под которым они обязаны находиться только ночью.

То есть никто из трех обвиняемых в убийстве Шеремета не находится в СИЗО. И хотя еще в сентябре 2020-го обвинительный акт был направлен в суд, наблюдатели сильно сомневаются, что приговор подозреваемым «атошникам» будет вынесен даже на следующий год. Таким образом, все, кто пришел помянуть Шеремета на место его убийства, отлично знали, что государство, в котором они живут, фактически покрывает его убийц.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Эти люди публично выразили глубокую скорбь по убитому репортеру, некоторые даже всплакнули. Но ни один «неравнодушный гражданин», так скорбевший по Павлу Шеремету, не решился публично обвинить власть в затягивании дела и обелении преступников. Собственно говоря, это все, что, на мой взгляд, можно сказать о нынешней украинской демократии, отношении к журналистам, а также о местной специфике расследования громких уголовных дел.

Справка ФАН

Новостное агентство «Харьков». /

Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске. За свою долгую карьеру журналист успел поработать в трех странах — в Белоруссии, России и на Украине. После ареста в Белоруссии в 1997-м был вынужден уехать в Россию (позже Шеремета лишили белорусского гражданства).

С 1998-го Павел строил профессиональную карьеру в России, работал на российских телеканалах как автор документальных фильмов и спецпроектов. В конце 2010-го он покинул Первый канал и постепенно свернул работу на других телеканалах РФ.

С 2012-го Шеремет жил и работал в Киеве. Он был автором и ведущим программы в формате late night show «На ночь с Павлом Шереметом», вел утреннее шоу на украинском «Радио Вести», публиковался в издании «Украинская правда», в 2014-м стал исполнительным директором издания.

Напоминаем, мнение киевского корреспондента ФАН может не совпадать с политикой редакции.