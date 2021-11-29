В Киеве отметили 50-летие журналиста Павла Шеремета, убийцы которого до сих пор не наказаны

«28 ноября журналисту исполнилось бы 50 лет», — говорили пришедшие к его памятнику коллеги и поклонники, промакивая глаза.
Никто из них даже не заикнулся, что радикалы-«атошники», подозреваемые в подрыве машины Павла Шеремета, свободно разгуливают на свободе, передает корреспондент ФАН с места событий.
Траурное мероприятие состоялось возле памятника Шеремету — прямо напротив места гибели журналиста на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. На акции выступили главный редактор провластной «Украинской правды» Севгиль Мусаева, зампред Белорусской ассоциации прессы Борис Горецкий и глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Все они говорили, что Шеремет «стал примером и вдохновителем для целого поколения украинских и белорусских журналистов».
А также о том, каким бескомпромиссным человеком и профессионалом он был, как в 2012-м «мужественно уехал из России, не став мириться с цензурой». А нынешняя главред «Украинской правды» Севгиль Мусаева сообщила, что ей до сих пор очень не хватает Шеремета «как друга, учителя и идейного вдохновителя». Все это с большим вниманием слушали с полсотни журналистов и общественных активистов, пришедших к памятнику репортеру.
Среди них выделялись белорусские оппозиционеры. Они пришли на встречу, обмотавшись красно-белыми флагами, а двое или трое из них даже нарядились в военную форму времен Первой мировой. Во всей траурной церемонии чувствовалась какая-то двусмысленность и недосказанность. Так, глава НСЖУ Сергей Томиленко несколько раз с трагизмом упомянул — мол, «Павла Шеремета убили за его взгляды и убеждения, и эти люди (те, кто его убил. — Прим. ФАН) до сих пор не установлены». Он пытался соблюдать негласные правила украинской политики, но за него все равно было по-человечески неудобно.
Напомним, уроженец Минска Павел Шеремет был взорван 20 июля 2016-го в автомобиле, в котором выехал летним утром на работу. Его смерть вызвала шок в украинском обществе. Действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко взял дело под личный контроль. Правда, серьезных подвижек в расследовании дела Шеремета при нем как-то не случилось. Зато расследование резко сдвинулось после избрания президентом Владимира Зеленского.
12 декабря 2019-го по делу об убийстве Шеремета были задержаны трое главных подозреваемых. Это врач и волонтер АТО (так называемой антитеррористической операции в Донбассе) Юлия Кузьменко, медсестра парашютно-десантного батальона ВСУ Яна Дугарь и ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко. Доказательная база, собранная против них, была сочтена настолько убедительной, что в оглашении улик принял участие сам министр внутренних дел Арсен Аваков. Следствием были представлены видео с камер наружного наблюдения. На них было прекрасно видно, как Яна Дугарь проводила осмотр местности в районе проживания Павла Шеремета и отмечала, где висят камеры наружного наблюдения.
На тех же пленках было зафиксировано, как Кузьменко и Антоненко в ночь, когда была установлена мина под днище машины Шеремета, бродили по его двору поблизости от автомобиля. А при обыске в доме Антоненко нашли элементы взрывчатки, аналогичной той, что использовалась при подрыве машины журналиста. Были также представлены более десятка косвенных доказательств, подтверждавших вину подозреваемых. В какой-то момент показалось, что совсем скоро виновные в убийстве Павла Шеремета будут наказаны. По крайней мере, подозреваемые были отправлены в СИЗО, следственная машина заработала на полную мощь.
Но затем с делом Шеремета начало происходить то же, что происходит со многими делами, заведенными на Украине против радикалов и «атошников». Следствие постепенно начало тормозить, улики против арестованных — исчезать или признаваться «не имеющими отношения к делу», свидетели стали отзывать свои показания и так далее. Чтобы оправдать проволочки, общественности давали некие юридические «объяснения». При этом на каждое новое заседание суда по делу Шеремета приходили десятки националистов, и судьи все больше смягчали подозреваемым режим содержания под стражей.
В мае 2020 года арестованным официально изменили обвинения на более мягкие. Антоненко из «организатора убийства» стал «исполнителем по предварительному сговору», Кузьменко — «исполнительницей преступления», а Яна Дугарь — «пособницей». Теперь в деле также фигурируют «неустановленные лица», организовавшие преступление. В итоге Яну Дугарь выпустили из СИЗО «под личное обязательство», а Антоненко и Кузьменко — под домашний арест, под которым они обязаны находиться только ночью.
То есть никто из трех обвиняемых в убийстве Шеремета не находится в СИЗО. И хотя еще в сентябре 2020-го обвинительный акт был направлен в суд, наблюдатели сильно сомневаются, что приговор подозреваемым «атошникам» будет вынесен даже на следующий год. Таким образом, все, кто пришел помянуть Шеремета на место его убийства, отлично знали, что государство, в котором они живут, фактически покрывает его убийц.
Эти люди публично выразили глубокую скорбь по убитому репортеру, некоторые даже всплакнули. Но ни один «неравнодушный гражданин», так скорбевший по Павлу Шеремету, не решился публично обвинить власть в затягивании дела и обелении преступников. Собственно говоря, это все, что, на мой взгляд, можно сказать о нынешней украинской демократии, отношении к журналистам, а также о местной специфике расследования громких уголовных дел.
Справка ФАН
Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске. За свою долгую карьеру журналист успел поработать в трех странах — в Белоруссии, России и на Украине. После ареста в Белоруссии в 1997-м был вынужден уехать в Россию (позже Шеремета лишили белорусского гражданства).
С 1998-го Павел строил профессиональную карьеру в России, работал на российских телеканалах как автор документальных фильмов и спецпроектов. В конце 2010-го он покинул Первый канал и постепенно свернул работу на других телеканалах РФ.
С 2012-го Шеремет жил и работал в Киеве. Он был автором и ведущим программы в формате late night show «На ночь с Павлом Шереметом», вел утреннее шоу на украинском «Радио Вести», публиковался в издании «Украинская правда», в 2014-м стал исполнительным директором издания.
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