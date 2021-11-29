Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 09:23
09:22
Общество
Трех человек спасли из горящего дома в Ростовской области
09:19
Общество
Врач Малышев: существующие на рынке вакцины защищают от штамма «Омикрон»
09:19
Экономика
Курс рубля укрепился в начале торгов 29 ноября
09:14
Происшествия
Защита приморского депутата Самсонова подала в СК заявление о клевете
09:12
Армия
Минобороны РФ: на российской базе в Таджикистане за зиму проведут около 40 учений
09:07
Происшествия
Саакашвили привезли в суд для разбирательства по делу о жестоком разгоне митинга
09:00
Общество
Комитет по здравоохранению Петербурга потратил почти 14 млн рублей на свой ремонт
08:47
Происшествия
Волонтеры из «Лиза Алерт» ищут пропавшую на Кубани двенадцатилетнюю девочку
08:43
Наука
Спутник NASA TESS зафиксировал планету с 16-часовым годом
08:36
Общество
Спасатели тушат огонь после взрыва на заводе по производству защитных масок в Ленобласти
Все новости

Волонтеры из «Лиза Алерт» ищут пропавшую на Кубани двенадцатилетнюю девочку

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 08:47
Происшествия
Волонтеры из «Лиза Алерт» ищут пропавшую на Кубани двенадцатилетнюю девочку
lizaalert.org  /  lizaalert

Горячий Ключ, 29 ноября. Девочка 12-ти лет пропала в городе Горячий ключ, расположенный на территории Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший ребенок имеет среднее телосложение, волосы темно-каштанового цвета, карие глаза. Рост девочки около155 сантиметров. В последний раз ее видели одетой в черную дубленку, красный свитер и брюки черного цвета.

«Пропал подросток 12 лет (2009 год рождения), город Горячий ключ, Краснодарский край. 28 ноября 2021 года ушла из дома в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Недавно в Прикамье пропали два несовершеннолетних мальчика. В скором времени оба были найдены. По данным волонтеров, они просто вышли на прогулку со своими сверстниками, никого об этом не предупредив.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Волонтеры из «Лиза Алерт» ищут пропавшую на Кубани двенадцатилетнюю девочку
кубань краснодарский край волонтеры поиски лиза алерт прикамье горячий ключ пропал ребенок двенадцатилетняя девочка
Комментировать