Волонтеры из «Лиза Алерт» ищут пропавшую на Кубани двенадцатилетнюю девочку

Горячий Ключ, 29 ноября. Девочка 12-ти лет пропала в городе Горячий ключ, расположенный на территории Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший ребенок имеет среднее телосложение, волосы темно-каштанового цвета, карие глаза. Рост девочки около155 сантиметров. В последний раз ее видели одетой в черную дубленку, красный свитер и брюки черного цвета.

«Пропал подросток 12 лет (2009 год рождения), город Горячий ключ, Краснодарский край. 28 ноября 2021 года ушла из дома в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Недавно в Прикамье пропали два несовершеннолетних мальчика. В скором времени оба были найдены. По данным волонтеров, они просто вышли на прогулку со своими сверстниками, никого об этом не предупредив.