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Спутник NASA TESS зафиксировал планету с 16-часовым годом

Наука
Спутник NASA TESS зафиксировал планету с 16-часовым годом
pixabay.com

Лондон, 29 ноября. Астрономы обнаружили новую планету за пределами Солнечной системы благодаря спутнику NASA TESS. Оказалось, что оборот вокруг своей звезды объект совершает менее чем за 16 часов, сообщило издание Daily Online.

Изначально спутник смог зафиксировать световые провалы перед одной из звезд. Подключившиеся астрономы поняли, что происходят они из-за объекта, который проходит перед светилом каждые 16 часов. Таким образом, была зафиксирована планета, год на которой меньше земных суток. Нарекли небесное тело TOI-2109b.

«Ученые предполагают, что TOI-2109b неминуемо столкнется со своей звездой, поскольку движется планета не по кругу, а по спирали, тем самым постепенно приближаясь к своей звезде», — говорится в публикации.

Интересным для ученых стало и то, что температура планеты превышает 3,4 тысячи градусов Цельсия. В связи с этим неофициальное ее название стало «сверхгорячий Юпитер».

Еще одно интересное открытие опубликовали в блоге «Космос без секретов». В публикации говорится, что Уран является самой неприятно пахнущей планетой.

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планета nasa спутники сверхгорячий юпитер
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