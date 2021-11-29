Спасатели тушат огонь после взрыва на заводе по производству защитных масок в Ленобласти

Коммунар, 29 ноября. Сотрудники пожарной бригады занимаются ликвидацией возгорания на заводе нетканых материалов «Фанема» в поселке Коммунар в Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Подробностей инцидента служба спасения не предоставила. Однако в прокуратуре Ленобласти сообщили, что началась проверка по факту пожара и взрыва на заводе.

«Там действительно пожар, более точной информации дать пока не можем», — сказали в пресс-службе.

Недавно в Курортном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в заброшенном доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали огонь и обнаружили двух погибших. Оперативные службы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.