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Спасатели тушат огонь после взрыва на заводе по производству защитных масок в Ленобласти
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Спасатели тушат огонь после взрыва на заводе по производству защитных масок в Ленобласти

Общество
Спасатели тушат огонь после взрыва на заводе по производству защитных масок в Ленобласти
25.mchs.gov.ru

Коммунар, 29 ноября. Сотрудники пожарной бригады занимаются ликвидацией возгорания на заводе нетканых материалов «Фанема» в поселке Коммунар в Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Подробностей инцидента служба спасения не предоставила. Однако в прокуратуре Ленобласти сообщили, что началась проверка по факту пожара и взрыва на заводе.

«Там действительно пожар, более точной информации дать пока не можем», — сказали в пресс-службе.

Недавно в Курортном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в заброшенном доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали огонь и обнаружили двух погибших. Оперативные службы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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