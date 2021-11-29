Вучич: контракт с Россией на поставки газа сэкономил Сербии 1 миллиард евро

Белград, 29 ноября. Заключенный с Российской Федерацией договор по поставкам газа сэкономил для Сербии порядка 1 млрд евро. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

Сербский лидер провел двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи. Вучич считает, что выгоду от заключенного договора между Москвой и Белградом ощутят все жители страны.

«Нам удалось, это экономия для всех граждан Сербии не 300 млн, это минимум € 1 млрд, включая все валютные операции, это стратегический вопрос для страны, это огромная экономия», — сообщил президент.

Недавно Александр Вучич заявил, что Сербия никогда не откажется от дружеских отношений с Российской Федерацией и КНР. Об этом сербский лидер заявил в ходе своего выступления в честь 13-й годовщины прогрессивной партии.