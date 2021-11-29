Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 09:22
09:19
Общество
Врач Малышев: существующие на рынке вакцины защищают от штамма «Омикрон»
09:19
Экономика
Курс рубля укрепился в начале торгов 29 ноября
09:14
Происшествия
Защита приморского депутата Самсонова подала в СК заявление о клевете
09:12
Армия
Минобороны РФ: на российской базе в Таджикистане за зиму проведут около 40 учений
09:07
Происшествия
Саакашвили привезли в суд для разбирательства по делу о жестоком разгоне митинга
09:00
Общество
Комитет по здравоохранению Петербурга потратил почти 14 млн рублей на свой ремонт
08:47
Происшествия
Волонтеры из «Лиза Алерт» ищут пропавшую на Кубани двенадцатилетнюю девочку
08:43
Наука
Спутник NASA TESS зафиксировал планету с 16-часовым годом
08:36
Общество
Спасатели тушат огонь после взрыва на заводе по производству защитных масок в Ленобласти
08:33
Политика
Вучич: контракт с Россией на поставки газа сэкономил Сербии 1 миллиард евро
Все новости

Неадекватный водитель протаранил несколько автомобилей в Улан-Удэ и стал героем YouTube

Происшествия
Неадекватный водитель протаранил несколько автомобилей в Улан-Удэ и стал героем YouTube
pixabay.com  /  Michal Jarmoluk

Улан-Удэ, 29 ноября. Водитель автомобиля Hyundai в Улан-Удэ застрял в сугробах, но предпринимал отчаянные попытки выбраться из ловушки, не жалея чужие машины, находящиеся рядом. Видеозапись с места событий появилась на YouTube.

Автомобилист пытался преодолеть поребрик, однако раз за разом машина откатывалась назад и била соседние автомобили. Мужчину это не смутило, и он продолжал попытки.

Местные жители оказались в шоке от таких выходок. Некоторые предположили, что водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Добился ли в итоге автомобилист своей цели, история умалчивает.

Тем временем в России могут ужесточить наказание за вождение транспортного средства в нетрезвом виде. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сейчас обсуждаются возможные меры, в том числе пожизненное лишение прав.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Неадекватный водитель протаранил несколько автомобилей в Улан-Удэ и стал героем YouTube
youtube hyundai улан-удэ неадекватный водитель
Комментировать