Неадекватный водитель протаранил несколько автомобилей в Улан-Удэ и стал героем YouTube

Улан-Удэ, 29 ноября. Водитель автомобиля Hyundai в Улан-Удэ застрял в сугробах, но предпринимал отчаянные попытки выбраться из ловушки, не жалея чужие машины, находящиеся рядом. Видеозапись с места событий появилась на YouTube.

Автомобилист пытался преодолеть поребрик, однако раз за разом машина откатывалась назад и била соседние автомобили. Мужчину это не смутило, и он продолжал попытки.

Местные жители оказались в шоке от таких выходок. Некоторые предположили, что водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Добился ли в итоге автомобилист своей цели, история умалчивает.

Тем временем в России могут ужесточить наказание за вождение транспортного средства в нетрезвом виде. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сейчас обсуждаются возможные меры, в том числе пожизненное лишение прав.