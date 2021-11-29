Следователи Чукотки возбудили уголовное дело после гибели женщины и детей при пожаре

Анадырь, 29 ноября. Пожар, в результате которого погибла семья, произошел в многоквартирном доме на Чукотке 6 ноября. По материалам проверки возбуждено уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.

Жертвами пожара стали 25-летняя женщина и два ребенка, возраст которых один год и пять лет. Следователи расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Согласно данным следствия, информации о пожаре не было из-за неисправности системы оповещения. Пожарные не использовали спецодежду и необходимые средства при тушении огня, так как экипировка хранится в административном здании. Доступ в него закрывается после 18:00 по местному времени.

«В ходе проверки выявлены нарушения жилищного законодательства, а именно — установлен факт бездействия Провиденского городского округа в части переселения граждан из аварийного жилья», — говорится в сообщении прокуратуры.

Пожарные нашли тела двух пенсионеров после ликвидации огня в пятиэтажке Екатеринбурга. Возгорание началось в квартире, расположенной на втором этаже. Десять жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно.