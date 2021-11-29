Участники массовой драки в Новосибирской области подожгли автомобиль BMW

Куйбышев, 29 ноября. Хулиганы сожгли автомобиль BMW в ходе выяснения отношений с хозяином машины в одном из баров города Куйбышев в Новосибирской области. Об этом рассказали подписчики группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы утверждают, что потасовка произошла между местными жителями и приезжими кавказцами. Сначала две противоборствующие стороны пытались выяснить отношения разговорами, далее в ход пошли кулаки. Под конец ссоры мужчины стали орудовать барной мебелью. В итоге один из злоумышленников вышел на улицу и поджег автомобиль своего оппонента.

Согласно неподтвержденной информации, один из участников драки оказался на больничной койке. В деле будут разбираться сотрудники правоохранительных органов города.

Недавно в подмосковной Электростали произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой пострадал один из участников. Сотрудники полиции возбудили дело по факту правонарушения.