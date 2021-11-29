Деталь на костюме Чернышева напомнила фанатам его счастливое прошлое с Заворотнюк

Москва, 29 ноября. Открытие ГУМ-катка традиционно прошло на Красной площади в Москве. На нем спустя долгое время появился фигурист, муж онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев.

Каток в этом году посетили многие российские звезды спорта, актеры театра и кино, представители шоубизнеса, политики. В этот раз одним из главных сюрпризов стало выступление Татьяны Навки и Петра Чернышева с фрагментами новой программы «Лебединое озеро».

Супруг Заворотнюк вышел на лед в красивом расшитом жакете. Фотографии и видео с выступления опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram Татьяна Навка.

Pr Scr instagram.com / @tatiana_navka

Поклонникам костюм Чернышева отдаленно напомнил тот, в котором он позировал несколько лет назад на ГУМ-катке рядом со своей любимой супругой. Они заметили, что фигурист в очередной раз выступает без поддержки своей принцессы.

Pr Scr instagram.com / @a_zavorotnyuk

Заворотнюк на протяжении нескольких лет борется с агрессивной формой рака мозга — глиобластомой. Чернышев все это время работает на износ, чтобы позволить себе оплачивать лечение жены. Однако если раньше фанаты говорили о «загнанном» виде фигуриста, то теперь они замечают, что знаменитость «приободрился». На снимках, которые опубликованы в Сети, можно увидеть его скромную улыбку и задорный взгляд.

Специалисты уверены, что Заворотнюк сможет вернуться к полноценной жизни и продолжить играть в кино. Однако ей придется столкнуться с проблемами. Одна из них — панические атаки.