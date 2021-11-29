Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 09:22
09:22
Общество
Трех человек спасли из горящего дома в Ростовской области
09:19
Общество
Врач Малышев: существующие на рынке вакцины защищают от штамма «Омикрон»
09:19
Экономика
Курс рубля укрепился в начале торгов 29 ноября
09:14
Происшествия
Защита приморского депутата Самсонова подала в СК заявление о клевете
09:12
Армия
Минобороны РФ: на российской базе в Таджикистане за зиму проведут около 40 учений
09:07
Происшествия
Саакашвили привезли в суд для разбирательства по делу о жестоком разгоне митинга
09:00
Общество
Комитет по здравоохранению Петербурга потратил почти 14 млн рублей на свой ремонт
08:47
Происшествия
Волонтеры из «Лиза Алерт» ищут пропавшую на Кубани двенадцатилетнюю девочку
08:43
Наука
Спутник NASA TESS зафиксировал планету с 16-часовым годом
08:36
Общество
Спасатели тушат огонь после взрыва на заводе по производству защитных масок в Ленобласти
Все новости

Правительство Кемеровской области ввело режим ЧС из-за взрыва на шахте «Листвяжная»

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 08:59
Происшествия
Правительство Кемеровской области ввело режим ЧС из-за взрыва на шахте «Листвяжная»
Global Look Press  /  Kemerovo Region Government

Кемерово, 29 ноября. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за взрыва на шахте «Листвяжная». Об этом сообщается на сайте правительства Кузбасса.

Взрыв на горнодобывающем предприятии «Листвяжная» произошел в ночь на 25 ноября. В результате трагедии погиб 51 горняк, среди жертв инцидента оказались также и сотрудники МЧС России.

«В связи с гибелью людей на ООО "Шахта "Листвяжная" ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — "Чрезвычайная ситуация"», — указано в документе.

Ранее стало известно, что руководство шахты «Листвяжная» выделит родственникам погибших в результате аварии сотрудников более 300 млн рублей. Каждой семье выплатят по 2 млн рублей и каждому члену семьи отдельно по 1 млн рублей.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Правительство Кемеровской области ввело режим ЧС из-за взрыва на шахте «Листвяжная»
чп кузбасс кемеровская область шахта цивилев режим чс листвяжная
Комментировать