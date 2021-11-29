Правительство Кемеровской области ввело режим ЧС из-за взрыва на шахте «Листвяжная»

Кемерово, 29 ноября. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за взрыва на шахте «Листвяжная». Об этом сообщается на сайте правительства Кузбасса.

Взрыв на горнодобывающем предприятии «Листвяжная» произошел в ночь на 25 ноября. В результате трагедии погиб 51 горняк, среди жертв инцидента оказались также и сотрудники МЧС России.

«В связи с гибелью людей на ООО "Шахта "Листвяжная" ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — "Чрезвычайная ситуация"», — указано в документе.

Ранее стало известно, что руководство шахты «Листвяжная» выделит родственникам погибших в результате аварии сотрудников более 300 млн рублей. Каждой семье выплатят по 2 млн рублей и каждому члену семьи отдельно по 1 млн рублей.