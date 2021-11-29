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Таксист сломал ногу пассажиру после конфликта в Абакане

Происшествия
Таксист сломал ногу пассажиру после конфликта в Абакане
pixabay.com

Абакан, 29 ноября. Водитель такси проехался по ноге пассажира, из-за чего получил перелом стопы. Инцидент произошел в Абакане утром 28 ноября.

Предварительно установлено, что таксист на Nissan Sunny, находясь во дворе дома по улице Дружбы Народов, сдал назад и наехал на 47-летнего мужчину. Последний незадолго до этого находился в салоне иномарки в качестве пассажира.

Позднее стало известно, что инциденту предшествовал конфликт. Таксист попросил пассажиров оплатить поездку в Минусинск перед ее началом, на что те ответили отказом и покинули автомобиль. Тогда 33-летний водитель разозлился, включил заднюю передачу и тронулся.

Сам таксист утверждает, что пассажир специально подставил ногу под колеса машины. Проверку по факту произошедшего проводит ГИБДД Хакасии.

Обратная ситуация ранее произошла на территории Вологды. Там таксист не позволил мошенникам обмануть пенсионерку на крупную сумму денег.

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дтп абакан хакасия такси конфликт
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