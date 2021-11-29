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Сомнолог Калинкин посоветовал заменить звуковые будильники на световые

Общество
Сомнолог Калинкин посоветовал заменить звуковые будильники на световые
freepik.com  /  jcomp

Москва, 29 ноября. Привычка просыпаться по звонку будильника может причинить организму серьезный вред. Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, как сделать свое пробуждение более щадящим.

По словам специалиста, постоянное использование будильника обернется лишь регулярными недосыпами, которые, в свою очередь, спровоцируют развитие более серьезных заболеваний. Например, сердечно-сосудистых и эндокринных нарушений. Так, снизить ущерб для организма помогут специальные световые будильники, передает радио Sputnik.

«Созданы специальные лампы, которые имитируют восход солнца, и человеку легче проснуться. Это сразу подавляет выработку мелатонина в утренние и дневные часы и нормализует циркадианные ритмы. Там может быть и слабое звуковое сопровождение — плавно нарастающее, например, пение птиц», — объяснил Калинкин.

Специалист отметил, что лучшим вариантом в любом случае будет настройка «внутреннего будильника». Этому способствует нормализация режима и графика сна. Такой способ минимизирует риски для организма и гарантированно повышает качество жизни, заключил эксперт.

Врач-кардиолог Дарья Сергеева отметила, что регулярный недосып может также стать причиной развития диабета и ожирения. При этом спать лучше по 6,5-7,5 часов.

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