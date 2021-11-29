Сексолог Сень: разговор с партнером поможет избежать застоя в интимной жизни

Москва, 29 ноября. Одним из основных способов спасения интимной жизни в браке или длительных отношениях является разговор с партнером. Такое мнение выразила сексолог-психолог Ольга Сень.

Со временем у семейных пар сексуальная жизнь становится «супружеским долгом», передает НГС. Партнеры не заботятся о желаниях друг друга, а процесс удовлетворения становится привычным, быстрым и удобным каждому. Заново влюбиться в партнера можно только с помощью экспериментов, которые предварительно нужно искренне обсуждать, заметила сексолог.

«Если у вас возникла мысль о чем-то новеньком, то спросите себя, правда ли вас возбуждает эта мысль и фантазия. Если сердце екнуло, значит, пора обсудить это с партнером», — заявила Сень.

Главная проблема людей в этом щекотливом вопросе является неумение договариваться, обсуждать, анализировать. Специалист советует составить конкретный план или сценарий удачного секса: где, при каких обстоятельствах, какие-то подробности, что делать, если что-то пойдет не так.

Существенным обстоятельством, влияющим на интимную жизнь семейной пары, оказывает домашняя одежда. Сексолог Евгений Кульгавчук считает, что внешний вид дома может выступить как позитивным, так и негативным фактором.