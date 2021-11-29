Политолог Чарнецки: Польша использует миграционный кризис для отвода глаз от проблем

Москва, 29 ноября. Правительство Польши использует кризис с мигрантами на границе, чтобы отвлечь внимание граждан от проблем в стране. Об этом заявил политический эксперт Радослав Чарнецки.

Миграционный кризис удобен тем, что на фоне этих событий в стране растут милитаристские и националистические настроения, которые затмевают множество внутриполитических проблем, считает Чарнецки. По его словам, в этой ситуации такой метод правления является универсальным, пишет «Украина.ру».

«Весь этот Армагеддон в СМИ полностью затмил проблемы в самой Польше. Я имею в виду инфляцию, рост числа жертв пандемии коронавируса и коллапс службы здравоохранения в целом, проблемы с решением Конституционного Суда о фактическом запрете абортов в Польше и т. д.», — заявил Чарнецки.

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон обратился к Великобритании и предложил наладить сотрудничество для разрешения миграционного кризиса. Таким образом лидер государства отреагировал на ситуацию с беженцами, которые незаконно пересекают Ла-Манш.