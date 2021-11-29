Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 07:50
07:46
Общество
Сомнолог Калинкин посоветовал заменить звуковые будильники на световые
07:43
Общество
Сексолог Сень: разговор с партнером поможет избежать застоя в интимной жизни
07:36
Общество
Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для пожилых жителей Приморья
07:31
Политика
Политолог Чарнецки: Польша использует миграционный кризис для отвода глаз от проблем
07:25
Общество
Проблемы со здоровьем стали самой частой причиной возвращения ребенка в детдом
07:23
Экономика
Стоимость бытовой техники может вырасти на 15% в России
07:19
Происшествия
Прокуратура выявила почти 450 нарушений на шахтах Кемеровской области
07:16
Политика
Трамп: клеветническая кампания в США не позволила наладить отношения Москвы и Вашингтона
07:08
Общество
Экстремальное похудение было одним из предсмертных желаний Градского
07:07
Происшествия
Первоклассница из Читы угостилась конфетой и попала в больницу
Все новости

Политолог Чарнецки: Польша использует миграционный кризис для отвода глаз от проблем

Политика
Политолог Чарнецки: Польша использует миграционный кризис для отвода глаз от проблем
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 ноября. Правительство Польши использует кризис с мигрантами на границе, чтобы отвлечь внимание граждан от проблем в стране. Об этом заявил политический эксперт Радослав Чарнецки.

Миграционный кризис удобен тем, что на фоне этих событий в стране растут милитаристские и националистические настроения, которые затмевают множество внутриполитических проблем, считает Чарнецки. По его словам, в этой ситуации такой метод правления является универсальным, пишет «Украина.ру».

«Весь этот Армагеддон в СМИ полностью затмил проблемы в самой Польше. Я имею в виду инфляцию, рост числа жертв пандемии коронавируса и коллапс службы здравоохранения в целом, проблемы с решением Конституционного Суда о фактическом запрете абортов в Польше и т. д.», — заявил Чарнецки.

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон обратился к Великобритании и предложил наладить сотрудничество для разрешения миграционного кризиса. Таким образом лидер государства отреагировал на ситуацию с беженцами, которые незаконно пересекают Ла-Манш.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Чарнецки: Польша использует миграционный кризис для отвода глаз от проблем
мигранты польша миграционный кризис Чарнецки
Комментировать