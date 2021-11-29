Проблемы со здоровьем стали самой частой причиной возвращения ребенка в детдом

Москва, 29 ноября. Около пяти тысяч приемных детей ежегодно возвращают в детские дома. Благотворительный фонд «Катрен» и онлайн-школа Skysmart выявили наиболее распространенные причины такого решения.

Согласно полученным результатам, чаще всего родителей не устраивает здоровье приемных детей. Около 83% столкнулись с задержкой развития. Чуть менее (81%) указали на особенности поведения ребенка. В частности, низкую самооценку, агрессию, обманы и проблемы с обучением, передают «Известия».

«Дети с опытом сиротства, как правило, серьезно отстают в школе, а это приводит к регулярным конфликтам в семье. И дело тут не в том, что ребенку не хватает знаний — у него отсутствует мотивация к учебе», — сообщила руководитель фонда Ива Авронина.

Треть семей также отмечают, что детские дома предоставляют недостаточно информации о прошлом ребенка. В последующем обнаруживаются определенные проблемы, из-за чего родители принимают решение о возвращении. В связи с участившимися подобными случаями в России уже запущен проект по адаптации малышей из детских домов.

Иногда причиной возвращения становятся и конфликты между супругами. Так и случилось в семье Ирины Понаровской, которая отдала приемного ребенка обратно в детдом из-за мужа.