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Стоимость бытовой техники может вырасти на 15% в России

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 07:23
Экономика
Стоимость бытовой техники может вырасти на 15% в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 ноября. Подорожание бытовой техники может быть вызвано новым запретом на экспорт всех видов лома и отходов с содержанием драгоценных металлов.

Начало действия этого запрета лишит бизнес возможности утилизировать свою продукцию по программе расширенной ответственности производителя (РОП). В связи с этим ему придется выплачивать экологический сбор, передает газета «Известия».

С начала года цены на бытовую технику и электронику уже выросли от 10 до 15%. Этот показатель может увеличиться еще на 13% после начала действия закона в 2022 году. В качестве дополнительных причин подорожания техники называются проблемы с контейнерными перевозками и сообщением с другими государствами из-за пандемии COVID-19.

Согласно прогнозам, электрические инструменты в следующем году могут подорожать на 11%. Мелкая электроника может прибавить в цене около 13–15%.

С проблемой подорожания техники уже столкнулись жители Турции. Продукция Apple на территории страны выросла в цене на 25% из-за падения национальной валюты.

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