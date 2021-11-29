Прокуратура выявила почти 450 нарушений на шахтах Кемеровской области

Кемерово, 29 ноября. Прокуроры выявили почти 450 нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности и труде на шахтах Кузбасса после трагедии на «Листвяжной». Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Прокуроры и специалисты госинспекции труда, МЧС, Ростехнадзора, государственного пожарного надзора, органов исполнительной власти посетили 31 шахту в Кемеровской области. Проверка проходила с 26 по 29 ноября.

«С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения», — говорится в сообщении.

В сфере пожарной безопасности не установлено оборудование путей эвакуации, есть несоответствие планов эвакуации, неисправности проводки. Также в шахтах не была проделана работа по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Белово Кемеровской области произошла в ночь на 25 ноября. Под землей находились 285 человек. Большую часть людей удалось вывести, погиб 51 человек. В Кузбассе объявили трехдневный траур.