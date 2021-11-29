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Прокуратура выявила почти 450 нарушений на шахтах Кемеровской области

Происшествия
Прокуратура выявила почти 450 нарушений на шахтах Кемеровской области
Федеральное агентство новостей

Кемерово, 29 ноября. Прокуроры выявили почти 450 нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности и труде на шахтах Кузбасса после трагедии на «Листвяжной». Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Прокуроры и специалисты госинспекции труда, МЧС, Ростехнадзора, государственного пожарного надзора, органов исполнительной власти посетили 31 шахту в Кемеровской области. Проверка проходила с 26 по 29 ноября.

«С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения», — говорится в сообщении.

В сфере пожарной безопасности не установлено оборудование путей эвакуации, есть несоответствие планов эвакуации, неисправности проводки. Также в шахтах не была проделана работа по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Белово Кемеровской области произошла в ночь на 25 ноября. Под землей находились 285 человек. Большую часть людей удалось вывести, погиб 51 человек. В Кузбассе объявили трехдневный траур.

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