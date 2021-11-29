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Трамп: клеветническая кампания в США не позволила наладить отношения Москвы и Вашингтона

Политика
Трамп: клеветническая кампания в США не позволила наладить отношения Москвы и Вашингтона
«Политика сегодня»

Вашингтон, 29 ноября. Развернутая со стороны политических элит США клеветническая кампания помешала наладить диалог Вашингтона и Москвы. Об этом заявил 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Политик подчеркнул, что распространение дезинформации длилось большую часть его пребывания на посту главы государства. В качестве примера Трамп привел клеветническую кампанию во время президентских выборов в 2016 году.

«Но на это (опровержение — Прим. ФАН) ушло два с половиной года, и из-за этого было очень сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с Россией. Вы знаете, мы могли бы сделать некоторые великие вещи с Россией», — заявил экс-глава государства.

Ранее Трамп заявил, что во время его правления взаимоотношения Вашингтона с Москвой и Пекином оставались на хорошем уровне. Политик также подчеркнул, что в период его президентства США не были ориентированы на «борьбу за Украину».

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