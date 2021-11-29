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Экстремальное похудение было одним из предсмертных желаний Градского

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 07:08
Общество
Экстремальное похудение было одним из предсмертных желаний Градского
Global Look Press  /  Gennadii Sergeev/Russian Look

Москва, 29 ноября. Певец и композитор Александр Градский хотел похудеть на 40 килограммов. Об этом он незадолго до смерти рассказал в беседе журналистом Евгением Додолевым.

Для музыканта идея сбросить лишений вес стала почти маниакальной. Он заявлял, что ему обязательно нужно похудеть для проведения удачных съемок, пишет NEWS.ru.

«Мне надо обязательно похудеть на 40 килограммов. Я обязан похудеть, вариантов никаких нет. Сниматься буду», — эмоционально заявлял Градский.

В том же интервью он очень обрадовался успехам своего трехлетнего сына. По воспоминаниям музыканта, Ваня смог четко и уверенно сказать слово «папа». Это показалось певцу отличным знаком.

Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он умер на больничной кровати московской клиники, куда попал из-за подозрений на инсульт. Врачи предпринимали все усилия, чтобы спасти знаменитость, однако чуда не произошло.

На данный момент родственники звезды решают вопрос его похорон. Скорее всего, Градский будет захоронен рядом с родителями, которых он очень любил.

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