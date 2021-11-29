Первоклассница из Читы угостилась конфетой и попала в больницу

Чита, 29 ноября. Ученица первого класса одной из школ Читы попала в больницу предположительно после того, как ее угостили конфетой. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Забайкальскому краю.

Как пишет портал «Чита.Ру», после получение сообщения о госпитализации ребенка была организована проверка. По предварительным данным, первоклассницу кто-то в школе угостил конфетой.

В забайкальском минздраве подтвердили, что девочка поступила в больницу на прошлой неделе в тяжелом состоянии. Сейчас школьница стала чувствовать себя лучше и идет на поправку.

Ранее в Петербурге произошел скандал после наркотического отравления дошкольницы из-за конфет. Следствие опровергло версию, что причиной госпитализации стали сладости.