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Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка до февраля 2022 года

Общество
Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка до февраля 2022 года
vlc.ru  /  Официальный сайт Администрации Владивостока

Владивосток, 29 ноября. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил арест бывшего мэра города Олега Гуменюка до февраля 2022 года. Экс-чиновник обвиняется в получении многомиллионных взяток.

Гуменюка арестовали в начале октября этого года. Ему было предъявлено обвинение в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ «Некрополь» за покровительство при оказании похоронных услуг. Юристы экс-чиновника подали жалобу на арест, но Приморский краевой суд отклонил ее.

«По ходатайству следователя суд ему продлил меру пресечения на 2 месяца, до 3 февраля 2022 года», — заявил представитель суда в разговоре с РИА Новости.

Как считают следователи, Гуменюк регулярно получал взятки от «Некрополя» за покровительство. По их подсчетам бывший мэр за все это время мог получить более 19,5 миллиона рублей. Вину сам Гуменюк не признает.

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