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Военный эксперт Коротченко: Россия не будет отвечать маневрами на провокации США в Черном море

Армия
Военный эксперт Коротченко: Россия не будет отвечать маневрами на провокации США в Черном море
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Москва, 29 ноября. Российская сторона не намерена отвечать провокациям США в Черном море своими маневрами. Это решение объяснил редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Москва защищает свои морские границы и обеспечивает их безопасность на законном уровне. Именно поэтому РФ не видит смысла пресекать деятельность каким-либо ответными маневрами, передает URA.RU.

«В этом нет военной и политической целесообразности. Нам главное — обеспечить безопасность своего периметра и рубежей», — объяснил Коротченко.

При этом Россия способна остановить провокации любым методом. Каждый из них будет считаться правомерным, однако Москва не станет поступать таким образом, уверен эксперт.

Недавно доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев предположил, зачем в Черное море прибыл американский ракетный эсминец Arleigh Burke. По его словам, это событие может стать стартом для целого комплекса антироссийских провокаций.

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черное море коротченко провокации
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