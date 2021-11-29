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Гражданка КНР спрыгнула с парохода и вплавь незаконно пересекла границу с Россией

Общество
Гражданка КНР спрыгнула с парохода и вплавь незаконно пересекла границу с Россией
Помор-Тур

Благовещенск, 29 ноября. Правоохранительные органы направили в суд уголовное дело по гражданке Китая, которая спрыгнула с борта прогулочного парохода и вплавь незаконно пересекла границу с РФ в районе Благовещенска. Об этом сообщили в прокуратуре.

Иностранка, пребывая в Хэйхэ, хотела попасть в Российскую Федерацию для устройства на работу. Китаянка летом текущего года купила билет на прогулочный пароход и в ходе экскурсии нашла место минимального расстояния между судном и берегом России. После этого она разработала тактику побега из своей страны в соседнюю.

Вечером того же дня 23-летняя нарушительница снова отправилась кататься. Однако в этот раз она незаметно спрыгнула в реку и вплавь добралась до берегов России.

Но в РФ ее задержали сотрудники пограничного управления. Гособвинение запрашивает для китаянки наказание в виде двух лет лишения свободы.

Недавно таможенная служба в Благовещенске предотвратила контрабандный вывоз бивней мамонта в Китай. Злоумышленники пытались провезти ценность в морском контейнере, не подав при этом соответствующую декларацию.

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