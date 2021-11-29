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Автоэксперт Кадаков указал на опасность использования старых щеток стеклоочистителя

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 06:16
Общество
Автоэксперт Кадаков указал на опасность использования старых щеток стеклоочистителя
pixabay.com  /  Foundry

Москва, 29 ноября. Использование старых дворников может обернуться как лишними затратами на ремонт автомобиля, так и опасными авариями. Об этом рассказал главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков.

По словам специалиста, старые щетки ухудшают качество лобового стекла, превращая его в расходный материал, который постоянно требует замены. Кроме того, снижается обзор и появляется неприятный звук. Однако последнее является наименьшей проблемой, передает «Вечерняя Москва».

«Однако щетки не только ухудшают обзорность в данный момент, но и портят стекло: оно покрывается мелкими рисками, с таким затертым стеклом очень тяжело ездить, особенно в вечернее и дождливое время, когда все эти риски оборачиваются тысячами зайчиков от света фонарей и фар других автомобилей», — объяснил Кадаков.

Автоэксперт отметил, что долговечнее дворники поможет сделать грамотное обслуживание. Необходимо регулярно их очищать с помощью тряпки и теплой воды. Уделять внимание необходимо всем деталям дворника, а заменять щетки желательно раз в сезон.

Автоэксперт Егор Васильев, в свою очередь, предупредил об опасности поддельной незамерзайки. Она может причинить вред не только машине, но и здоровью.

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опасность кадаков дворники обслуживание автомобиля щетки стеклоочистителя
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