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Призыв ФРГ не вводить санкции против «СП-2» привел в ярость украинцев

Экономика
Призыв ФРГ не вводить санкции против «СП-2» привел в ярость украинцев
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 29 ноября. Немецкое правительство призвало Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2». Украинцев это решение привело в негодование.

Материал о просьбе ФРГ опубликовало агентство «РБК-Украина». Авторы отметили, что, по данным Берлина, газопровод не может навредить Киеву. Немцы уверены, что санкции против «СП-2» могут усложнить взаимоотношения в мире. Публикация возмутила пользователей Сети.

«Продались немцы с потрохами, и еще шантажируют Америку», — заявил юзер.

«Вот марионетки!» — выступил комментатор.

«Своя шкура ближе к телу», — добавил третий пользователь.

Европейские страны противостоят в вопросе запуска газопровода Украине и Соединенным Штатам. Евросоюз без проекта может столкнуться с экономическими проблемами, однако Вашингтон и Киев продолжают противостоять «СП-2». Первый преследует собственную цель, желая продвинуть в Европу сжиженный природный газ. Украина же боится потерять доходы от транзита. При этом российская сторона подчеркивала, что предприятие является коммерческим проектом, выгодным для ЕС и Москвы.

Недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Вашингтон вводит незаконные санкции. От них страдает не столько Россия, сколько союзники США.

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украина Северный поток — 2 комменаторы
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