Житель Уфы получил вместо заказанного смартфона его пластилиновую копию

Уфа, 29 ноября. Заказ из интернет-магазина обернулся для жителя столицы Башкортостана неприятными эмоциями. Вместо телефона мужчина увидел в посылке пластилиновую копию.

Житель Уфы сравнивал предложения на разных сайтах, но выбор 28-летний мужчина решил сделать в пользу московского маркета. Продавец обещал доставить гаджет на несколько тысяч рублей дешевле даже с учетом доставки.

Покупатель оплатил заказ и получил номер для отслеживания посылки. Через несколько дней заветный смартфон поступил в город. Гражданин забрал его в отделении, но коробку открыл только дома. Там его ждал неприятный сюрприз в виде пластилиновой копии гаджета.

Такого подвоха уфимец не ожидал и попытался связаться с продавцом. Но никакие номера не были доступны. Позже он наткнулся на отзывы о магазине. Если бы он смог прочитать их раньше, мужчина сохранил бы 45 тысяч рублей.

Мошенничество с применением интернет-площадок заняло вторую строчку среди схем, которыми орудуют аферисты для кражи денег. Оно появилось полтора года назад и уже набрало более 11% жалоб от россиян.