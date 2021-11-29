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«Тульская мода» на кладбищенские кресты в полиэтиленовых пакетах поразила жителей города

Общество
«Тульская мода» на кладбищенские кресты в полиэтиленовых пакетах поразила жителей города
wikipedia.org  /  Anirinka / CC BY-SA 3.0

Тула, 29 ноября. Странная тенденция ритуальных компаний Тулы оборачивать кресты на кладбище полиэтиленовыми пакетами удивила жителей Тулы. Фотографии появились в местных СМИ.

Жители активно прокомментировали публикацию Тульской службы новостей. По их словам, такую «моду» вполне можно назвать «тульской», так как ни в одном другом регионе аналогичной традиции не встретишь.

Специалисты объясняют, что порой к «полиэтиленовым» мерам стоит прибегать, если кресты сделаны, например, из дерева. Тогда дополнительная защита оградит могилу от дождя и снега. Однако комментаторы не приняли это объяснение. По мнению юзеров, такая бережливость излишня.

«Похоже на пульт от телевизора, когда пакет надевают, чтобы не марался. Только этот пакет как правило когда-нибудь снимают», — написал один из пользователей Сети.

«Не стыдно перед покойниками? Вы же людей хороните, не бытовые или промышленные отходы, имейте совесть», — отметил другой комментатор.

Однако, если жители решат самостоятельно навести порядок на кладбище, это может сулить им несчастьем. Согласно преданиям, во время посещения кладбища нельзя смотреть на чужие могилы. Если же нарушить личные границы умершего и начать своевольничать на его последнем приюте, то можно напороться на гнев покойника.

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