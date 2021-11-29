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Маска из TikTok превратила домашнего кота в уменьшенную версию тигра

Общество
Маска из TikTok превратила домашнего кота в уменьшенную версию тигра
pexels.com  /  Ska4iKowka

Москва, 29 ноября. Кот по кличке Мит стал звездой интернета после появления ролика со своим участием в социальной сети TikTok. Видео набрало свыше 9,5 миллиона просмотров.

Хозяйка питомца решила опробовать на хвостатом маску из социальной сети, которая превращает кошачью голову в тигриную морду. Однако образ оказался настолько реалистичным, что многие пользователи высказали уверенность, что перед ними сидит уменьшенная копия настоящего хищника.

«Ахахахах, это просто пробник тигра», — пошутил один из комментаторов.

«Это просто очень маленький тигр, а в конце фотошоп», — предположил пользователь.

«Если бы кошки вели соцсети, то вот какие фильтры использовали», — добавил второй юзер.

В Сети набирает популярность еще один ролик, на кадрах которого собака радуется выпавшему снегу. Питомец настолько извозился в сугробах, что стал похож на снежный ком с ушами и лапами.

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кот видео tiktok
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