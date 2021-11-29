Певица Валерия собиралась замуж за Скляра на фоне сильной влюбленности

Москва, 29 ноября. Певец Игорь Скляр стал одной из первой влюбленностей исполнительницы Валерии. Какое-то время она даже надеялась выйти за него замуж.

Откровенным воспоминанием знаменитость поделилась в эфире популярного шоу «Две звезды. Отцы и дети». Во время программы певица Наташа Королева вышла на сцену с сыном Архипом Глушко и исполнила песню Скляра «Комарово».

Валерия оценила выступление звездной мамы и сына. Исполнение композиции даже вынудило ее раскрыть перед зрителями свою сердечную тайну.

«Эту песню мы все любили с детства. Сейчас будет лирическое отступление… В Игоря Скляра я была влюблена с детства и собиралась за него замуж. Но недолго. Недавно сказала ему об этом», — призналась женщина.

Певица добавила, что до текущего момента не говорила об этом практически никому. Однако песня действа не повлияла на строгое решение Валерии. По ее словам, номер был не таким ярким, как прошлое выступление дуэта.

В результате Наташа Королева стала аутсайдером проекта. Некоторые зрители после эфира отметили, что талант не передается по наследству и Архип сильно фальшивит.