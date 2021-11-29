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Курская «инквизиция» сожгла чучело коронавируса на фестивале реконструкторов

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 05:41
Общество
Курская «инквизиция» сожгла чучело коронавируса на фестивале реконструкторов
wikipedia.org  /  Aaron Logan / CC BY 2.0

Курск, 29 ноября. Организаторы фестиваля реконструкторов в Курске провели ритуальный обряд сожжения чучела коронавируса. Перед этим ему зачитали обвинения, пишут местные СМИ.

Организаторы выступили в роли святой инквизиции и заявили, что главный еретик, портящий жизнь российскому народу, выявлен. Под аплодисменты собравшихся был оглашен вердикт, после чего коронавирус канул в пучину благодатного огня.

«Инквизиция выявила главного еретика, подорвавшего жизненный уклад, внушающего недоверие, сеющего хаос и отчаяние», — заявили организаторы.

Хочется верить, что люди, собравшиеся на этом мероприятии, восприняли происходящее в шутку. Ведь ситуация с пандемией коронавируса может вновь ухудшится из-за недавно выявленного нового штамма, который получил название «омикрон». Случаи заражения мутации, которая была обнаружена в ЮАР, уже фиксируются по всему миру, пишет RT.

По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, уже имеющиеся вакцины могут защитить от нового штамма. Он отметил, что для этого необходимо сделать четыре прививки.

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