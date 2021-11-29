Дорожники Ленобласти познакомили подписчиков со своим «мохнатым» коллегой

Луга, 29 ноября. Среднеазиатская овчарка по имени Накраш является одним из «сотрудников» Волосорского ДРСУ в Луге. О собаке дорожников попросили рассказать подписчики в соцсетях.

Накраш живет у хозяйки, которая работает на Волосовском ДРСУ. Пес родился в деревне Тухтово Сланцевского района Ленобласти. Когда ему исполнилось два месяца, он перебрался на постоянное место жительства в Лугу. В декабре овчарке исполнится три года.

Пса тренирует кинолог, а по выходным он заступает на смену со своей хозяйкой. По словам дорожников, Накраш — спокойная и дружелюбная собака. Представители ДРСУ предлагают проезжающим Лугу приветливо махать рукой «серьезной морде».

«На смену заступает обычно в выходной. Парочкой гавов рапортует о прибытии, дальше проверяет базу и следит за хозяйкой. Будете в Луге – махните рукой серьезной морде из окна базы местного ДРСУ. Вам ответит суровый, но понимающий взгляд», — отметили дорожники.

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