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Собственники шахты «Листвяжная» направят более 300 млн рублей на выплаты семьям погибших
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Собственники шахты «Листвяжная» направят более 300 млн рублей на выплаты семьям погибших

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 06:03
Общество
Собственники шахты «Листвяжная» направят более 300 млн рублей на выплаты семьям погибших
Федеральное агентство новостей

Кемерово, 29 ноября. Семьи работников шахты «Листвяжная», которые трагически погибли в результате взрыва, получат по 2 миллиона рублей единовременно. Об этом сообщили в пресс-службе шахты.

В общей сложности на выплаты собственники «Листвяжной» направят более 300 млн рублей. В пресс-службе уточнили, что каждому члену семьи персонально выделят еще по 1 млн рублей, пишет ТАСС.

«В среднем каждая семья получит более 6 млн рублей», — добавили в пресс-службе.

Трагедия на угольном предприятии, расположенном в Кузбассе, произошла 25 ноября. Глубокой ночью в шахте прогремел взрыв, за которым последовало возгорание. ЧП случилось из-за резко возросшего уровня концентрации окиси углерода. На момент аварии под землей находились 285 человек.

По последним данным, погибли 51 горняк, еще 76 — пострадали. В числе жертв оказались и спасатели МЧС, которые искали пропавших в глубинах шахты.

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кузбасс шахта выплаты листвяжная
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