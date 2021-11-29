The Sun: военное сотрудничество России и КНР обернется катастрофой для Запада

Вашингтон, 29 ноября. Союзные отношения Российской Федерации и Китая могут обернуться катастрофическими последствиями для стран Запада. Об этом пишет издание The Sun.

Возможное тесное военное сотрудничество Москвы и Пекина ослабит позиции Вашингтона, уверена специалист Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс. По ее словам, этот союз, особенно в военной сфере, поколебит власть США на мировой арене.

«Если Россия и Китай в конечном итоге объединятся, то захотят приструнить Америку по нескольким направлениям», — отмечается в статье.

Опасностью для Запада станет не только экономическая мощь двух стран, но и масштабы их власти. При этом Соукинс признается, что сотрудничество развивается на фоне американских учений у российских границ. Правда, этот факт называется «мнимым».

Ранее китайское издание NetEasе рассказало о совместных усилиях России и Китая для ответа на провокации американской авиации. Причиной этому стало появление десяти стратегических бомбардировщиков США на границе с РФ.