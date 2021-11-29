ЦБ России предложил проект банковских вкладов для бедных слоев населения

Москва, 29 ноября. Центробанк России выступил с проектом, направленным на поддержку малоимущих граждан. Так, для бедных слоев населения может появиться специальный тип банковских вкладов.

Как сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова, на данный момент рассматривается опыт других стран. Основным отличием подобных вкладов будут нормативные процентные ставки и освобождение от налогов на выплачиваемые проценты, передают «Известия».

«Такой вклад может быть у человека только один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции. Для определения категории граждан можно использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством», — уточнила Полякова.

Несмотря на предложение, основным вопросом для создания подобной системы является способ определения категории малоимущих граждан. Как отметила заведующая центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк, если основываться на статистике, то целесообразность подобного инструмента исчезает, так как накоплений у такой категории населения практически нет.

Недавно права Центробанка были расширены. Теперь он может устанавливать лимиты для привлечения займов.