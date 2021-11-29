Благотворительная акция «Елка Заботы» стартует 29 ноября в ЯНАО

Салехард, 29 ноября. Третья благотворительная акция «Елка Заботы» начинает прием заявок. Организаторами мероприятия выступило правительство ЯНАО и отделение «Единой России», сообщили представители губернатора региона Дмитрия Артюхова.

Дети-инвалиды могут подать заявку на специальном портале «Живем на Севере» и выбрать себе подарок, который будет приобретен за счет организаторов. В этом году мероприятие охватит в два раза больше участников, пишет «Север-Пресс».

Глава волонтерского центра партии «Единая Россия» Анастасия Казанцева отмечает, что после того, как заявка будет одобрена, семье вышлют соответствующее подтверждение на электронную почту. Добровольцы, занимающиеся доставкой подарков, будут заранее связываться с родителями детей, чтобы определить дату и время получения презента.

Недавно правительство Ямало-Ненецкого автономного округа сообщило о планах увеличения бюджета на обслуживание, строительство и ремонт дорожного покрытия в регионе. Уточняется, что расходы увеличат в полтора раза.